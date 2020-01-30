Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı
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Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltıKOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

30.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:17
Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, 78 ekip ve 275 polisin katılımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polisler için yataklarından kalkan şüpheliler, gözaltına alındı. Bazı kişiler kapı çalınınca pencerenin gerisinden perdeyi aralayarak polislere baktıktan sonra kapıyı açtı.

Haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i yaşı küçük, 1'i yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı
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