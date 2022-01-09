Kocaeli güne sisle başladı - Haberler
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Kocaeli güne sisle başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Haberler | Güncel

Kocaeli güne sisle başladıKOCAELİ Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor.

Kocaeli güne sisle başladı

KOCAELİ Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Sis, D-100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 40 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerlerken, yayalar ise zaman zaman yürümekte zorluk çekti. Sürücüler, kaza yapmamak için yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kocaeli güne sisle başladı

Kocaeli güne sisle başladı

Kocaeli güne sisle başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Son Dakika Haberleri

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