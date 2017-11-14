Kocaeli Gümrüklerinden İhracat Artış Trendinde

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki gümrüklerden yapılan ihracatın 13 aydır kesintisiz bir şekilde artış gösterdiğini, geçen ay 2 milyar 14 milyon dolarla son 7 yılın en yüksek ekim ihracatının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'deki gümrüklerin ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.



Ekim ayında Kocaeli'den 2 milyar 14 milyon dolar ihracat ve 4 milyar 865 milyon dolar ithalat yapıldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, "Geçen yılın ekim ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 25,5, ithalat ise yüzde 33,7 oranında arttı. İhracat artışında otomotiv sektöründeki yüzde 34, kimya sektöründeki yüzde 12, elektrik ve elektronik sektörlerindeki yüzde 39'luk artışların etkisi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Zeytinoğlu, ihracattaki artışı olumlu değerlendirdiklerini ve bu artış trendinin yılın son 2 ayında da sürmesini beklediklerini aktararak, şöyle devam etti:



"İlimizde yer alan gümrüklerden yapılan ihracat 13 aydır kesintisiz bir şekilde artış gösteriyor. Geçen ay ise 2 milyar 14 milyon dolarla son 7 yılın en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. Sektörlere baktığımızda Kocaeli'nin öncü sektörlerinden olan otomotiv, ilimiz ihracatında geçen yıl ekim ayında yüzde 46 paya sahipken bu yıl aynı dönemde payını yüzde 49'a çıkardı. Bunun yanında kimya, demir, çelik, tekstil, makine, elektrik, elektronik gibi birçok sektör ekim ayında ihracatını arttıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor."



Kocaeli'nin ocak-ekim döneminde Türkiye dış ticaretine yüzde 18 katkısı olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, "İlk on aylık döneme baktığımızda ihracatımızın yüzde 31,2 artarak 19 milyar 62 milyon dolar, ithalatımızın yüzde 16 artarak 38 milyar 214 milyon dolar olduğunu görüyoruz. İlimiz aynı dönemde ülkemiz ihracatının yüzde 14,8'ini, ithalatının ise yüzde 20,1'ini tek başına karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.