KOCAELİ Gölcük Belediyesi, hurda araçları satarak iş makinelerini yeniledi Gölcük Belediyesi, hurda araçları satarak iş makinelerini yenilediKOCAELİ'de Gölcük Belediyesi, Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğü'ne sattığı hurda araçlardan elde ettiği gelirle atölyesindeki 2 iş makinesini yeniledi.

Gölcük Belediyesi, hurda araçları satarak iş makinelerini yeniledi

KOCAELİ'de Gölcük Belediyesi, Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğü'ne sattığı hurda araçlardan elde ettiği gelirle atölyesindeki 2 iş makinesini yeniledi. Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Belediye olarak iş makinesine ihtiyacımız vardı. Hurda makineleri satıp elde ettiğimiz para ile belediyenin ustalarıyla 2 iş makinesini yeniledik" dedi.

Gölcük Belediyesi hurdaya ayırdığı 29 adet çeşitli işlerde kullandığı hizmet aracını Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğü'ne satarak gelir elde etti. Bu gelirle de ellerinde bulunan 1986 model kepçe ve 1983 model yükleyici makineyi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde belediyenin ustaları tarafından yenilenerek hizmete sundu. Belediyenin ustaları yaptığı çalışma ile 2 eski model iş makinesini baştan aşağı yenilerken, büyük tasarruf sağlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye parkında hurdaya ayrılan araçları değerlendirerek 2 iş makinesini yenilediklerini belirterek, "1986 model kepçemiz ve 1983 model yükleyicimiz var. Bizim makine parkımızda bulunan 29 tane aracımız vardı. Bunlar hurdaya ayrılmış olan araçlardı. Bunların içerisinde iş makineleri olduğu gibi diğer amaçlarla kullanılan pikap ve binek araçlar da vardı. Bunların biz işlemlerini tamamlayarak Makine Kimya Kurumu'na hurda olarak teslim ettik. Oradan elde ettiğimiz gelirle de 1986 ve 1983 model iki iş makinemizi yeniledik" dedi.

'BELEDİYEMİZİN USTALARI YAPTI'

Araçların yenilemesini belediye ekibinde bulunan ustalar tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Sezer, "Bu yenilediğimiz araçların tüm bakımlarını, onarımlarını motor, elektrik, boya gibi bütün işlemlerini bizim belediyemizdeki ustalarımız gerçekleştirdi. Dışarıdan katkı almadık. Hurdaya ayrılan araçların bazılarından biz parça aldık. Bulunmayan parçaları da cüzi miktarlar ödeyerek satın alıp, monte ettik. Tüm işçiliğini bizim arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Bu 2 aracın sıfır haline gelmesi, bizim hurdaya ayırdığımız araçların bedelinden daha ucuza geldi. Yani hurdaya ayrılan araçların bedeli ile bu 2 aracı biz sıfır ayarında kullanılabilir duruma getirdik. Bizim yükleyici olarak kullandığımız birkaç yıllık bir araç var. Onu kullanan operatörümüz, bu yenilediğimiz aracı kullandığında bu aracın daha iyi ve daha rahat olduğunu söyledi. Sadece bu araçların yenilenmesi ve bakımının dışında, bizim arıza yapan araçlarımızın bakımını da yine kendi ekibimiz gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA