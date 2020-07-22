KOCAELİ Gişenin bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti Gişenin bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybettiKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobil takla attı.

Gişenin bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobil takla attı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Erhan Uçar, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Demirciler gişelerinin bulunduğu alanda meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarptı. Otomobilin motor kısmı paramparça olurken, araç takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Erhan Uçar'ı araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Erhan Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Uçar'ın uzman çavuş olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA