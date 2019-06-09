Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk
Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk (2)YOĞUNLUK DEVAM EDİYORTEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.
Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk (2)
YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünde yolun 2 şeride düştüğü Alikahya ile İzmit batı gişeleri arasında araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, Körfez ilçesi geçişi ile Şekerpınar mevkii arasında ise yoğun ancak akıcı bir trafik olduğu görüldü.
Kaynak: DHA
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