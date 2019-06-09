Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk (2)

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünde yolun 2 şeride düştüğü Alikahya ile İzmit batı gişeleri arasında araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, Körfez ilçesi geçişi ile Şekerpınar mevkii arasında ise yoğun ancak akıcı bir trafik olduğu görüldü.

Kaynak: DHA