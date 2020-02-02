Kocaeli-gebze emniyet müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
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Kocaeli-gebze emniyet müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangınKOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı.

02.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:42
Kocaeli-gebze emniyet müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

'nün arşiv odasında yangın

KOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Gebze Emniyet Müdürlüğü binasının 4'üncü katında bulunan arşiv odasından öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden memurlar, itfaiyeye verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, UPS cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktığını belirledi. Alevler, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle cihazda hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

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: Kocaeli-gebze emniyet müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
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