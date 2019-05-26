Kocaeli Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı

Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, freni boşalan halk otobüsü rampadan inerek binaya çarptı. Otobüs sürücüsü ağır yaralanırken, bina hasar gördü.

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta meydana geldi. Harun Özay yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü, yolcu almak için hareket ettikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Hızla rampadan inmeye başlayan otobüsü yönlendirmeye çalışan Harun Özay, kalabalığa çarpmamak için manevra yapınca, İsmail Demirko'ya ait 2 katlı binanın balkonuna çarptı. Harun Özay ağır yaralanırken, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Harun Özay, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüsün binanın balkonuna çarpması sonucu binanın duvarları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA