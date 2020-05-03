KOCAELİ Fırının 5 aracının lastiklerini kestiler
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KOCAELİ Fırının 5 aracının lastiklerini kestiler

KOCAELİ Fırının 5 aracının lastiklerini kestiler
03.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:50

Fırının 5 aracının lastiklerini kestilerKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fırına ait 5 ekmek dağıtım aracının lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Fırının 5 aracının lastiklerini kestiler

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fırına ait 5 ekmek dağıtım aracının lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir ekmek fırınına ait olan 2 tanesi 719'uncu Sokak'ta, 3 tanesi ise 712'nci Sokak'ta park halinde olan 5 ekmek dağıtım aracının lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Sabah erken saatlerde ekmek dağıtımına gitmek için evlerinden çıkan fırın çalışanları, lastiklerin kesildiğini fark ederek polise haber verdi. Araçlar üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Özel izin ile bir lastikçi dükkanını açtıran fırın çalışanları ise, araçların lastiklerini tamir ettirdikten sonra ekmek dağıtımına başladı.

Lastiklerin kesildiğini görünce polise şikayetçi olduklarını söyleyen fırın sahibi Mehmet Ali Şahin, "Sabah saat 4'e yakındı. Ben sahura kalktım. Dışarı çıkıp arabaları bir kontrol ettim. Bir baktım ki, arabaların lastiklerinin hepsini patlatmışlar. Bıçakla kesilmiş lastikler. Bunu bilen bir kişi yapmış. O belli. Bilmeyen kişi bunu yapamaz. Toplam 5 aracımızın lastikleri bıçakla kesilmiş. Biz hemen lastikçi çağırdık. Bu arabaların sabah çalışması lazımdı. Lastikçiyi getirdik. Sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Lastikleri yaptırıp dağıtıma çıktık. Kimliği belirsiz kişiler bunu yapmış. Bizim şu an şüphelendiğimiz kimse yok" dedi.

KOCAELİ Fırının 5 aracının lastiklerini kestiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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