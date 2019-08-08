KOCAELİ Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti

08.08.2019 00:11

Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti

İZMİT'te, Kocaeli Fuarı 52. Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Ferhat Göçer, şarkılarıyla güzel bir gece yaşatırken, binlerce kişi şarkılarına eşlik etti.

Kocaeli Fuarı Yaz Konserleri kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Konser sırasında İzmit'te büyüdüğü yılları ve gençlik hatıralarını anlatan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Ferhat Göçer'in 'Yıllarım Gitti', 'Unutmuş Çoktan' ve 'Ayrılsak Ölürüz Biz' gibi çok sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Ferhat Göçer şarkılarını seslendirirken alanı dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edince muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA