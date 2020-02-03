Kocaeli fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Kocaeli fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybettiKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz (54), kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

03.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:41
Kocaeli fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Fabrikanın çatısından düşen hayatını kaybetti

'nin ilçesinde, fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz (54), kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan makine üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz, plastik kaplamanın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten fabrikanın içine düştü. İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları, 112 Acil Servis'e verdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çetin Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, fabrikada inceleme yaptı. Polisin çalışmasının ardından Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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: Kocaeli fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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