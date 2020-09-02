KOCAELİ Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü
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KOCAELİ Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

Eynerce deresi renk değiştirip köpürdüKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi.

02.09.2020 05:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 05:40

Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi. Derenin renk değiştirip köpürdüğü görüldü.

Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle günün belirli saatlerinde anlık olarak kirlenip renk değiştiriyor. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olması nedeniyle dereden endişe duyduklarını ifade eden çevre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

KOCAELİ Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

Kaynak: DHA

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