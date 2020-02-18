: Kocaeli evlerden 100 bin liralık eşya çalan şüpheliler yakalandı

18.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:49

Evlerden 100 bin liralık eşya çalan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde bir hafta içerisinde girdikleri 3 farklı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gebze ve Darıca ilçelerinde 24 Aralık ve 30 Aralık tarihleri içerisinde yaşanan 3 farklı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde 3 farklı eve giren hırsızların daha önceden benzer suçlardan 11 adet suç kaydı bulunan F.T., 6 adet suç kaydı bulunan T.T. ve 33 adet suç kaydı bulunan E.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'daki ev adreslerini belirleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda F.T. ve T.T. gözaltına alınırken, E.B.?nin başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu