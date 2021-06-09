Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
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Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu A.J., gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu A.J., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.'nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.'yi evde uyurken yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı
Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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