KOCAELİ Evindeki kediler Yargıtay kararıyla tahliye edildi

Evindeki kediler Yargıtay kararıyla tahliye edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 3 engelli kedisiyle yaşayan Jale Kızılsencer(66), alt komşusu tarafından site yönetim planındaki 'hayvan beslenemez' maddesi gerekçe gösterilerek mahkemeye verildi. Toplam 6 yıl süren ve Yargıtay'a kadar giden dosyada karar değişmedi. Tahliye kararını uygulamak zorunda kalan Kızılsencer, kedileriyle birlikte kızının evine taşındı.

Kartepe'de bir sitede 3 engelli kedisi ile birlikte yaşayan Jale Kızılsencer, 2013 yılında alt komşusu tarafından evinde kedi beslediği için mahkemeye verildi. Site yönetim planında bulunan 'Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde hayvan besleyemez. Gezdirme amacıyla da giremez' maddesi gerekçe gösterilerek açılan mahkeme, Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tarafından 2016 yılında evde bulunan kedilerin tahliye edilmesine karar verildi. Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının ardından Jale Kızılsencer, dosyayı avukatı aracılığıyla temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi de yaptığı inceleme sonrasında 2017 yılında yerel mahkemenin kararını onayarak kedilerin evden tahliye edilmesine karar verdi. Bunun üzerine tüm hukuki yolları kapanan Jale Kızılsencer, 29 Mayıs 2018'de kendisine iletilen Yargıtay İlamı sonrasında kedileri ile birlikte kendisi de evden ayrılarak kızının evine taşındı.

Şuanda ik kedisi bulunan Jale Kızılsencer, 2008 yılında taşındığımız siteye 9 yaşındaki bir kedimizle geldik. Sitenin proje mühendisine 'Kedi sorun olur mu' diye sorduğumuzda, 'Yok. Kedi neden sorun olsun ki' demişti. Biz de buna güvenerek bu daireyi aldık. Daire çok büyük, 230 metrekare dubleks bir daire. Daha sonra site dolmaya başladı. Alt kata kiracılar, komşular taşındı. Bundan 1-2 sene sonra 'Evde hayvan beslenemez' diye site yönetim planı ortaya çıktı. Tabi bize bu daha önce söylenmemişti. Söylenmiş olsaydı zaten böyle bir siteye yerleşmezdik biz. Ben hayvan sevgisiyle bütünleşmiş bir insanım. Yapamazdım. Alt komşuyla bir takım sorunlar oldu. Su aktı, o düştü, bu düştü gibi sorunlar yaşadık. Ama kedileri bahane ederek beni mahkemeye verdi. Site yönetim planındaki 'Hayvan beslenemez' maddesini kullandı. Mahkememiz 6 yıl sürdü. Daha sonra tahliye kararı çıktı. Biz de tahliye ettik. İlk mahkememiz asliye hukukta oldu. Daha sonra icra yoluyla kedilerin atılması diye karar çıktı. Tekrar biz temyize başvurduk. Hemen hemen 6 yıl sürdü. Bu arada 8 bin TL'ye yakın para ödedim. İcra masrafları, mahkeme masrafları, avukat masrafları derken 8 bin TL'yi buldu. Şu an tahliye olduk. dedi.

Sokaktan aldığı kedileriyle gönül bağı kurduğunu söyleyen Jale Kızılsencer, Ben bunlarla yaşamak zorundayım. Eğer devlet bana yer gösterip, 'Bu hayvanlar burada bakılacak' dese dahi ben veremem. Çünkü onlarla gönül bağı kurdum. Hakikaten yardıma muhtaçlar. Biri engelli, diğerinin gözü kör. Ben hem maddi hem manevi olarak içerideyim. Devletin bana ödül verip teşekkür etmesi lazım. Evime icra heyeti geldi. 'Polis yoluyla kedileri alacağız' dediler. Ben kendilerini içeriye almadım. Kedilerimi tek tek gösterdim. Bir zorbalıkla bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ama bu çözüm değil bence. Ben davayı kaybettim gibi görünüyor. Ama ben davamı kaybetmedim. Halen peşindeyim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Çünkü gerçekten yardıma muhtaç bir sürü hayvan var. Ben bunların sesi olacağım. Bu bakıma muhtaç hayvanlarımız da kurtarılacak. Ben onların peşindeyim. Ben dışarıdan parayla cins kedi alıp bakmıyorum ki. Yardıma muhtaç hayvanın peşindeyim diye konuştu.

Kaynak: DHA