KOCAELİ Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber olduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin yatak odası hasar gördü. Saat 15.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katında Serkan Mazlum'a ait dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan direklerdeki elektrik tellerinden dolayı merdivenli araçla balkona ulaşamadı. Bunun üzerine komşular ve itfaiye erleri, yangının çıktığı eve hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yatak odasında hasar oluştu. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. Kaynak: DHA