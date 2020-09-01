KOCAELİ EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü (3)İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi...

01.09.2020 19:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:31

EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü (3)

İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olayın arından güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, katil zanlısı Erhan D. ile kaçarken yanında bulunan Hasan Ö.'yü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, Başiskele İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi.

KOCAELİ EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Müjde Ar Hülya Avşar Metin Özülkü
Spor Erkan Kamat Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Adana Karar Futbolcu
Şu an buradasınız: KOCAELİ EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 19:47:01. #1.14#
title