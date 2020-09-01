KOCAELİ EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü (3)İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi...

EV HAPSİNDE TUTULAN ŞENSOY'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü (3)

İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olayın arından güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, katil zanlısı Erhan D. ile kaçarken yanında bulunan Hasan Ö.'yü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, Başiskele İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi.

Kaynak: DHA