Kocaeli Esports Yeni Valorant Kadrosunu Duyurdu!

Kocaeli Esports yeni Valorant kadrosunu takipçilerine duyurdu!

Türkiye'de Valorant arenasına her geçen gün yeni ve gelecek vaat eden birçok oyuncu ve takım dahil olmaya devam ediyor. Mart ayında Valorant arenasına giriş yapan Kocaeli Esports geçtiğimiz günlerde eski kadrosu ile yollarını ayırmıştı. Gelecek vaat eden ekip yeni kadrosunu takipçilerine duyurdu. Kadroda takımın ilk kadrosundan Mert "MeriShow" Dukan yer almaya devam ediyor.

Kocaeli Esports Valorant Kadrosu

Aykut "4NUMBER4" Kuzulu (Koç)

Haktan "FLATNOSE" Sarıkaya (Analist)

Mert "MeriShow" Dukan

Hamza "ICE" Yılmaz

Hakan "BOZKANN" Duman

Furkan "STROW" Yazlık

Eray "HIAXIACE" Gümüş

Şeklindeki kadro, Kocaeli Esports forması altında mücadele edecek.

Kocaeli Esports yeni Valorant kadrosunu resmi Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

ekibi olarak Kocaeli Esports Valorant kadrosuna başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros