Kocaeli Esports Valorant Akademi kadrosunu duyurdu!
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Kocaeli Esports Valorant Akademi kadrosunu duyurdu!

Kocaeli Esports Valorant Akademi kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kocaeli Esports yeni Valorant Akademi kadrosunu takipçilerine duyurdu!

Türkiye'de Valorant arenasına her geçen gün yeni ve gelecek vaat eden birçok oyuncu ve takım dahil olmaya devam ediyor. Mart ayında Valorant arenasına giriş yapan Kocaeli Esports geçtiğimiz günlerde Valorant kadrosunu Gelecek vaat eden ekip bugün yeni Valorant akademi kadrosunu da takipçileri ile paylaştı.

Kocaeli Esports Varolant Akdemi Kadrosu

Aslı "LEA" Kutluer (Koç)

Haktan "FLATNOSE" Sarıkaya (Analist)

Utku "WEX1N" Hafızoğlu

Mert "W0RLUSHA" Bacaksız

Okan "KRIOS" Kahveci

Mert "AKCY" Akçay

İbrahim "WIXEN" Türkmen

Kocaeli Esports yeni Valorant Akademi kadrosunu Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

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Kaynak: Playerbros

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