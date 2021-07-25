Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu!

Kocaeli Esports PUBG Mobile takımını duyurdu.

Çeşitli oyunlarda mücadele eden espor organizasyonu Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu.

Kadın oyuncuların espor ekosisteminde çektiği problemleri neredeyse hepimiz her gün şahit oluyoruz. Kadın oyuncuları da ekosisteme dahil etmeyi amaçlayan Kocaeli Esports, PUBG Mobile'a giriş yaptı. Anlaşma duyurusu, organizasyonun sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşıldı. Kocaeli Esports'un anlaşmış olduğu kadro ise şu şekilde:

OLYMPEA

TIANA

SIEREN

REBECA

Playerbros ekibi olarak Kocaeli Esports'a ve kadroya hayırlı olmasını diliyor, kendilerine katılacakları turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros