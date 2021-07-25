Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu!

Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kocaeli Esports PUBG Mobile takımını duyurdu.

Çeşitli oyunlarda mücadele eden espor organizasyonu Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu.

Kadın oyuncuların espor ekosisteminde çektiği problemleri neredeyse hepimiz her gün şahit oluyoruz. Kadın oyuncuları da ekosisteme dahil etmeyi amaçlayan Kocaeli Esports, PUBG Mobile'a giriş yaptı. Anlaşma duyurusu, organizasyonun sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşıldı. Kocaeli Esports'un anlaşmış olduğu kadro ise şu şekilde:

OLYMPEA

TIANA

SIEREN

REBECA

Playerbros ekibi olarak Kocaeli Esports'a ve kadroya hayırlı olmasını diliyor, kendilerine katılacakları turnuvalarda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Seda Sayan Kaan Yıldırım Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Balotelli Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Esports Kadın PUBG Mobile takımını duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 10:47:25. #1.16#

title