Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor!

PUBG Mobile arenasında yer almak isteyen kadın oyunculara müjde!

KOCAELİ (Playerbros) -

Ülkemiz espor organizasyonlarından olan Kocaeli Esports, yeni PUBG Mobile oyuncularını arıyor. Organizasyon, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımla, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular aradığını duyurdu.

Takımın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan gönderide; "Kocaeli Esports Profesyonel Esports Kulübü PUBG Mobile Kadın Takımına Oyuncu Aranıyor!" sözlerine yer verildi. Gönderiye ve takımın resmi hesabına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eğer sizler de PUBG Mobile espor ekosisteminde yer almak istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. Detaylı iletişim için organizasyonun discord sunucusuna katılmanız yeterli olacak ve buraya tıklayarak sunucuya girip başvuru hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuruda bulunacak kadın oyunculara başarılar dileriz!

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Gazeteler Mesut Özil Umut Meraş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:50:47. #1.17#