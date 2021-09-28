Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor!

KOCAELİ (Playerbros) -

Ülkemiz espor organizasyonlarından olan Kocaeli Esports, yeni PUBG Mobile oyuncularını arıyor. Organizasyon, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımla, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular aradığını duyurdu.

Takımın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan gönderide; "Kocaeli Esports Profesyonel Esports Kulübü PUBG Mobile Kadın Takımına Oyuncu Aranıyor!" sözlerine yer verildi. Gönderiye ve takımın resmi hesabına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eğer sizler de PUBG Mobile espor ekosisteminde yer almak istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. Detaylı iletişim için organizasyonun discord sunucusuna katılmanız yeterli olacak ve buraya tıklayarak sunucuya girip başvuru hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuruda bulunacak kadın oyunculara başarılar dileriz!

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