Kocaeli eski eşini öldüren zanlı adliyede

17.10.2019 11:34

Eski eşini öldüren zanlı adliyede

İzmit'te boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) doğalgaz dağıtım şirketinin içerisinde tabanca ile başına ateş ederek öldüren Kerem T. (44), adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde eski eşinin annesi, eşinin teyzesinin oğlu ile buluşan Ayşe Acar, geçen Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için elektrik ve su idarelerine gittikten sonra doğalgaz dağıtım şirketine geldi. İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğalgaz dağıtım şirketinde aboneliğin devri için Kerem T.'nin de çağırılması üzerine Ayşe Acar, eski eşinin gelmesini kabul etti. Kerem T. içeriye girer girmez tabanca ile Ayşe Acar'ın başına bir el ateş ederek öldürdü. Kerem T. daha sonra intihar etmeye çalıştı. Bu sırada müdahale eden teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi, Kerem T.'yi etkisiz hale getirerek intihar etmesini önledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Kerem T., emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Kerem T. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA