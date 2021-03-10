KOCAELİ Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca tutuklandı

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Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'ı 2 gün boyunca aç susuz bırakıp feci şekilde dövdü. Ayten Erbaç'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, gözaltına alınan Veli Erbaç tutuklandı.

Körfez ilçesinde iddiaya göre Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'ı gözleri morarıncaya kadar dövüp 2 gün boyunca bir odaya kilitledi ve aç susuz bıraktı. Ayten Erbaç'ın çocukları, annelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca binlerce kişi tepki gösterdi. Veli Erbaç polis ekiplerince gözaltına alındı. Veli Erbaç çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" diye açıklamada bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı