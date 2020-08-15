KOCAELİ ENKAZDA 3 GÜN KALDI, SPORLA YAŞAMA TUTUNDU
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KOCAELİ ENKAZDA 3 GÜN KALDI, SPORLA YAŞAMA TUTUNDU

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos depreminde enkaz altında 3 gün kalarak iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, hayatındaki engelleri yok sayarak birçok spor dalıyla ilgilenip yaşama tutundu.

15.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:04

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos depreminde enkaz altında 3 gün kalarak iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, hayatındaki engelleri yok sayarak birçok spor dalıyla ilgilenip yaşama tutundu. Engelli dalış eğitmeni olan Ufuk Koçak, dalışta dünya rekoru kırdı.

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde oturduğu Gölcük'te Güven Apartmanı'nda yakalanan Ufuk Koçak, yıkılan binanın enkazından 3 gün sonra kurtarılabildi. Beton altında kalan bacakları kesilen Ufuk Koçak gördüğü tedavilerin ardından hayata spor yaparak tutundu. Su sporlarına ilgi duyan Koçak, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni oldu. 22 metreye dalarak, 'Dünya engelliler serbest dalış rekoru' nu kırdı. Koçak, daha sonra kendisine ait rekoru 30 metreye dalarak ikinci bir kez kırdı. Tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynayan Koçak, Likya yolunu yürüdü.

"KIYAMET KOPTUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Depremi yaşadığında kıyametin kopup dünyanın sonunun geldiğini düşündüğünü söyleyen Ufuk Koçak, "Depreme Gölcük'te yakalandım. Bir binanın çamaşır makinesinde olduğunu düşünün deprem öyle bir his. Depremde kıyamet koptuğunu ve dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Çok sonralar deprem olduğunu anladım. Bizim binamız basketbol topu gibi sekiyordu. Ben 3 gün kaldım enkaz altında. Soğukkanlı ve sakin olduğum için 3 gün bekleyebildim. Sessiz ve soğukkanlı tevekkül içerisinde durup beklediğiniz zaman yaşantınızda karşılaştığınız her türlü zorluğa böyle bakarsanız yarın için size bir yaşam ışığı izi belirtecektir." dedi.

"YAŞANAN ACIDAN DERS ÇIKARTMAMIZ GEREKMEZ"

Yaşanan acıların yok sayılmasının mümkün olmadığını belirten Koçak, "Acıların hepsi yaşayan insanlar için taze ama maalesef biz toplum olarak hep acıdan beslenmeyi her zaman ön plana koyduk. Yaşanan acıların unutulması ya da yok sayılması söz konusu değil. O yaşanan acıdan, trajediden bir ders çıkartmamız gerekiyor. Bilim insanları söylüyor, İstanbul depremi de bizi bekliyor. Çok ciddi anlamda kentsel dönüşümle ilgili planlamalar yapılıyor. Bunlar hayata geçirilmeli ki biz yeniden yeni acıları yıldönümlerinde anmak zorunda kalmayalım." diye konuştu.

'BEN BİR YAŞAM TARZIYLA HAYATA TUTUNDUM"

Koçak yaşam tarzıyla hayata tutunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

'Ben bir yaşam tarzıyla hayata tutundum. Dağa tırmandım, yelken yaptım, sörf yaptım. Bunlar bir yaşam tarzı. Düne bakıp üzülmek yerine yarına bakıp yarını öyle inşa etmemiz gerekiyor. Yaşam üçgenini herkesin öğrenmesi gerekir. Bazanın yanında yan yatarak cenin pozisyonun durmak gerekiyor. Deprem çantasını kimse yapmıyor. En azından yatağımızın başına bir pet şişe su koyup üzerine bir düdük koyalım. Ailemizle deprem tatbikatı yapmamız gerekiyor. Acıdan beslenmek değil ders almak gerekir. "

KOCAELİ ENKAZDA 3 GÜN KALDI, SPORLA YAŞAMA TUTUNDU

Kaynak: DHA

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