28.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:16

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Polisevi'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Tipioğlu, basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tipioğlu, suç ve suçlularla mücadelede, vatandaşın polise olan güven duygusunu en üst düzeyde tutmak, halkın hak ettiği huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

-"Kocaeli'yi daha huzurlu bir şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız"

Kocaeli'de, mevcut huzur ve güven ortamının devamı için daha önceden uygulamaya konulan tüm projelerin, etkin bir şekilde takip edileceğini ve yeni uygulamaya konulacak projelerle de şehrin mevcut huzur ve güven ortamı daha üst düzeylere taşınacağını vurgulayan Tipioğlu, şunları söyledi:

"Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak 'İnsan Odaklı Hizmet', 'Saydamlık', 'Hesap Verebilirlik' anlayışı çerçevesinde, toplumun güvenlik ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan, bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda da kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerle Kocaeli'yi daha huzurlu bir şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm bu çalışmalar yapılırken insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden taviz vermeden, kanun hakimiyetini esas alacak, toplumun huzur ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini tehdit eden tüm suçlara karşı kararlı ve sonuç alıcı bir mücadele içinde olacağız."

-"Polis Teşkilatımızla gazetecilerin doğru temellerde iletişim kurması çok önemlidir"

Tipioğlu, halkın desteğini almayan, toplum ile bütünleşemeyen hiçbir kurumun başarılı olamayacağını kaydetti.

Basının önemine değinen Tipioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşünceden hareketle toplumsal katılımı sağlamak, içerisinde bulunduğumuz sosyal yapıyla bütünleşmek, topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunmak ve toplumun güvenlik taleplerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla vatandaşlarımızla ve siz basın mensuplarıyla daha sık görüşeceğiz. Polis medya işbirliğinin en önemli tarafı birey ve toplum üzerindeki güvenlik duygusunu geliştirmek, riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirerek, insanların tedbir almasını sağlamaktır. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapacağımız çalışmaların hayata geçirilmesinde herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk bilinci içerisinde basın mensuplarının da desteği ve iş birliği ile tüm çalışma arkadaşlarımla beraber Kocaeli halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağız. Halkımızın haber alma özgürlüğünü gözetmek ve vatandaşlarımıza doğru haberi duyurabilmek için Polis Teşkilatımızla gazetecilerin doğru temellerde iletişim kurması çok önemlidir."

Tipioğlu, terörle mücadeleye işaret ederek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, şehrimizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla ve devletimizin varlığına tehdit oluşturan FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Bu vesileyle kanlarıyla Bayrağımızı Bayrak yapan, canlarıyla toprağımızı vatan yapan aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA