KOCAELİ Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptı Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli Ali Bilgin (54), hayalini kurduğu tekneyi, evinin önünde inşa etti.

Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli Ali Bilgin (54), hayalini kurduğu tekneyi, evinin önünde inşa etti. Bilgin, 6 metrelik krom çelikten yaptığı teknesini kısa sürede denize indirmeyi planlıyor.

Dikili Mahallesi'nde yaşayan demir doğrama ustası Ali Bilgin, emeklilik hayali olan tekne için 4 ay önce kolları sıvadı. Evinin önünde, 6 metrelik teknenin çelik konstrüksiyondan iskeletini çıkararak, krom çelikle kaplamasını yaptı. Kabin kısmı ahşaptan yapılan tekneyi balık sezonuna yetiştirmek istediğini söyleyen Ali Bilgin, "Teknenin motor hariç tüm kısımlarını kendim yaptım. Balık tutmayı çok severim. Hayalimde hep bir tekne yapmak fikri vardı. Emekli olunca bunu yapacak zamanım oldu. Yapım aşamasında beldede oturan yazlıkçıların, arkadaşlarımın fikirlerini aldım. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kısmetse Eylül ayında balığa çıkacağım, çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA