KOCAELİ Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı
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KOCAELİ Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darbederek, rehin aldı.

09.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:49

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darbederek, rehin aldı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, İlhan A.'yı gözaltına aldı, annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Özgürlük Mahallesi 313 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan İlhan A., sinir krizi geçirmesi sonucu annesi N.A.'yı demir çubukla darbederek boynuna ve göğsüne vurup kanlar içerisinde rehin aldı. Bağrışma seslerini duyan apartman sakinleri, 112 Acil'e durumu bildirdi. İlhan A., olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine kapıyı açmadı. Ekipler, ikna edemeyince itfaiyeciler kapıyı kırdı. Yaklaşık 1 saat sonra eve giren polis ekibi, İlhan A.?yı gözaltına aldı. İlhan A. ekip otosuna güçlükle bindirildi.

Yaralanan N.A. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İlhan A. polis merkezine götürüldü.

KOCAELİ Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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