Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
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Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyedeKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:01
Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
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