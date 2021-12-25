Kocaeli Eğitime Destek Platformu Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş ile davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş'ın açılış konuşmasının ardından Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'de 417 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarılabilmesi için herkese görev düşüyor. Mirasımıza, emanetimize hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, paydaşlar arasında ortak koordinasyon ve iş birliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunulmasıyla sona erdi.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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