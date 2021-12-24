Kocaeli Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

KOCAELİ (Habermetre) - Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve gelecek nesillere altyapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Kocaeli Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon toplantısı Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müftüsü Sinan Cihan, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe müftüleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş ile çok sayıda davetli katıldı.

İzmit Vaizi Dursun Yiğit'in Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş'ın açılış konuşmasının ardından Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal bir sunum gerçekleştirdi.

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın konuşmaları ile devam etti.

Çocuklarımız geleceğimizdir, emanetimizdir diyen Vali Yavuz: "İlimizde 417 bin öğrencimiz, emanetimiz var. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarılabilmesi için herkese görev düşüyor. Mirasımıza, emanetimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. " dedi. Toplantı; paydaşlar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunulmasıyla sona erdi.

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