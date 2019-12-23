: Kocaeli duvara çarpan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi

23.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:03

Duvara çarpan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği zeytinyağı yüklü kamyon, istinat duvarını yıkarak arkasındaki boşluğa uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki rampadan inmeye çalışan Ahmet Altundağ (62) idaresindeki 41 KJ 470 plakalı zeytinyağı yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan kamyon istinat duvarı arkasındaki boşluğa devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyondan çıkan sürücü Ahmet Altundağ'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrasında kamyonun kasasındaki kutulardan zeytinyağının yola dökülmesi sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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