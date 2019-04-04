Kocaeli Dumlupınar Şehitleri Anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı. Şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.

4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu. Bugün Donanma Komutanlığı'nda, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için tören düzenlendi. Deniz Şehitleri Anıtının önünde düzenlenen törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, amiraller, şehit yakınları, gaziler ile emekli subay ve astsubaylar katıldı. Deniz Şehitleri Anıtına Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenk bıraktı. Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden kabirleri deniz olan şehitler için denize 'Unutmadık unutmayacağız' yazılı çelenk bırakıldı. Daha sonra TCG 18 Mart denizaltısı ziyaret edildi.

Kaynak: DHA