Kocaeli Doğalgaz Borusunu Kesip, Başına Geçirdiği Poşetin İçerisine Sokarak İntihar Etti

Doğalgaz borusunu kesip, başına geçirdiği poşetin içerisine sokarak intihar etti

İZMİT'te, Murat Çakas (49), kestiği doğalgaz hortumunu başına başına geçirdiği poşetin içerisine sokara intihar etti.

Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kız kardeşinin ailesi ile birlikte yaşayan Murat Çakas, kardeşi ve ailesinin alışverişe çıkmasının ardından evde yalnız kaldı. Mutfağa giderek doğalgaz hortumunu kesen Murat Çakas, iddiaya göre hortuma evdeki bahçe hortumu ile ek yaptı. Daha sonra yere battaniye sererek üzerine yatan Çakas, kulaklığını takarak telefonundan müzik açtıktan sonra kendi başına poşet geçirdi. Başına geçirdiği poşetin içerisine doğalgaz hortumunu da sokan Murat Çakas, intihar etti.

Yaklaşık 2 saat sonra eve gelen Çakas'ın eniştesi, doğalgaz kokusunu hissetti. Vanayı kapatmak amacıyla mutfağa yönelen eniştesi, Murat Çakas'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Hemen evden çıkan aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Murat Çakas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde incelemede bulunan polis ekiplerinin çalışmasının ardından Murat Çakas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Murat Çakas'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA