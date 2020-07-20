Kocaeli Doğa Sporları Kulübü'nden Kandıra Kaymakamı Ünal'a ziyaret Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) Başkanı Selvi Çınar, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal'ı ziyaret etti.

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) Başkanı Selvi Çınar, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal'ı ziyaret etti.

Çınar, bazı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, kulüp olarak Kandıra'da gerçekleştirmek istedikleri aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli yüksek ilçenin tanıtımı için yapılan her doğru girişime destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA