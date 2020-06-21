KOCAELİ Dilovası'nda yol ulaşıma kapandı
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KOCAELİ Dilovası'nda yol ulaşıma kapandı

Dilovası'nda yol ulaşıma kapandıKocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu.

21.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:22

Dilovası'nda yol ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Önceki gün yağmur yağışı nedeniyle bir süre kapanan D-100 Karayolu Batı kavşağı mevkii yine sular altında kaldı. Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İstanbul istikametine giden araçlar yan yola yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri bölgede beklerken, trafik polisleri ise trafiği yönlendirdi.

YAĞMUR YAĞIŞI EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ Gölcük'ün yüksek kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, ekili alanlar zarar gördü. Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde bahçeler sular altında kalırken, bir bahçenin duvarı yıkıldı. Köyde su baskınları yaşandı. Yağmur sularının yola taşıdı taş ve toprak nedeniyle köye ulaşım kapanırken, iş makineleriyle yol temizlenmeye başlandı.

KOCAELİ Dilovası'nda yol ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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