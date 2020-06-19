KOCAELİ Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden olduKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu.

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Evleri su basarken, yollar sularla kaplandı.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur Dilovası Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi, Turgut Özal ve Orhangazi Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Birçok evi su basarken, yollar sularla kaplandı. Vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar evlerinin etrafının sularla dolması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri evlere dolan suları boşalttı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, 541 Sokak ile Asalet Caddesi bağlantı noktasında her şiddetli yağışta bu sıkıntının yaşandığını, kanalın çok küçük olması nedeniyle evleri suların bastığını belediyeye iletmelerine rağmen önlem alınmadığını, bugün de 3 evi su bastığını söyledi.

Kaynak: DHA