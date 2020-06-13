Kocaeli -Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındı
Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Elmacık Dere Yolu mevkii karantinaya alındı.
13.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:07
Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Elmacık Dere Yolu mevkii karantinaya alındı
Kaynak: DHA