KOCAELİ DİLOVASI'NDA ALT GEÇİDİ SU BASTI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU- EKİYLE YENİDEN KOCAELİ Dilovası Fatih Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı.

KOCAELİ Dilovası Fatih Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı. Sanayi VE limanların olduğu bölgeye giden TIR ve kamyonların kontrollü olarak geçişini izin verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş makinesi ile bölgede çalışma yapılırken, sürücüler alt geçidi su basması nedeniyle uzun süre kuyrukta beklediklerini, çalışmaların yetersiz kaldığını belirtti.

Kaynak: DHA