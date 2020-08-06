KOCAELİ DEVRİLEN TIR KALDIRILDI TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)TEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2) TEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından Karayolları'na bağlı ekipler, köprü üzerinden otoyola doğru sarkan demir korkuluk ve bariyerleri keserek aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu tamamen trafiğe açıldı. Kaynak: DHA