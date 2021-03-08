KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu
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KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

08.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:45

Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştuSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adapazarı gişeleri girişinde devrildi. Sürücü S.A. aracın içerisinde sıkışırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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