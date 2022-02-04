Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin geçen yıl ödediği kişi başı vergiyle ülkeye en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı değinerek, Kocaeli nüfusunun 2020 yılına göre binde 18 artarak 2 milyon 33 bin 441 kişiye ulaştığını anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından il bazında vergi gelirleri araştırması sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz 2021 yılında 110 milyar 216 milyon lira vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye genelinde 104,9 milyar lira olan 66 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazladır. Kocaeli aynı zamanda yüzde 90,29'luk vergi tahakkuku ile birinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, açıklanan 2021 yılı nüfus verilerine göre, Kocaeli'nin kişi başı ödediği vergi 54 bin 202 lira oldu. Türkiye ortalamasının 13 bin 755 lira olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergiyle ortalamanın kat kat üzerine çıkarak, yine devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu. Kocaeli ödediği kişi başı vergide, 2021'de de Türkiye'ye en fazla kazanç sağlayan il oldu."

Zeyitnoğlu, Kocaeli'nin ülke bütçesine kişi başına 54 bin 202 lira vergi geliri sağladığını, bu rakama karşılık Kocaeli'de kişi başına yapılan harcamanın 5 bin 793 lira olduğunu belirterek, bu harcamanın Türkiye ortalaması olan 18 bin 890 liranın çok altında kaldığını kaydetti.