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Kocaeli Devlet Hastanesi yolu genişletildi

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Kocaeli Devlet Hastanesi yolu genişletildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin otoparkından Orman İşletme Müdürlüğü istikametine giden tek şeritli yolda genişletme çalışmaları yapıldı.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinik girişinin yapıldığı yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme ve kavşak düzenlemesi çalışması yapıldıve kavşak düzenlemesi yapıldı

Devlet Hastanesi Polikliniklerine girişin yapıldığı yolda, araç park edilmesi sebebiyle trafik sıkışıklığının yaşanıyordu. Yol, genişletilerek trafik akışının sağlıklı bir şekilde yapılması sağlandı.

KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI

Trafik yoğunluğu ve araç park edilmesinin yoğun olduğu Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinik girişinin yapıldığı yol Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile genişletildi. Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta düzenleme yapıldı. Genişletme çalışması sonrası kaldırımlarda da onarımın yapıldığı yolda, trafik sıkışıklığı giderilerek araçların rahatlıkla geçiş yapabileceği hale getirildi.

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