KOCAELİ DEV ÇINAR AĞACININ DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi 1 yaralı(2)İzmit kent merkezinde öğlen saatlerinde şiddetli yağmur yağışının ardından dev Çınar ağacının otomobilin üzerine devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi 1 yaralı(2)
İzmit kent merkezinde öğlen saatlerinde şiddetli yağmur yağışının ardından dev Çınar ağacının otomobilin üzerine devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Büyük bir gürültüyle devrilen Çınar ağacının ardından vatandaşların olay yerine yardım etmeye koşması görüntüleri yer alıyor.
Kaynak: DHA
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