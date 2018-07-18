Kocaeli Dev Baca Dinamitle Yıkıldı Hd

Dev baca dinamitle yıkıldı

Soner GÜLEZERGÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yeni devlet hastanesinin yapılacağı alanda bulunan dev kalorifer bacası dinamitle yıkıldı.

Gölcük Değirmendere'de bulunan askeri alanda yapılacak yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Alanda bulunan binaların yıkımı devam ederken, dev kalorifer bacasının yıkımı için ise dinamit kullanıldı. Askeri alanda bulunan lojmanların eskiden ısınmasında kullanılan kalorifer sistemine bağlı dev beton baca dinamitlerin patlatılmasıyla birlikte yerle bir oldu.