KOCAELİ Derince'ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandı Derince'ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı.

Derince'ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı. Toplam 250 yatak kapasiteli olacak olan hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümü, yapılması planlanan hastane için hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka bir yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan 250 yataklı hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA