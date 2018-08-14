Kocaeli Depremi Birebir Yaşatan Müze

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan İzmit'te yapılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, depremi ve deprem sırasında yapılacakları gelecek nesillere öğretmek ve depremlerde can, mal kayıplarını en aza indirme konularında bilinçlendirme sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 17 adımda, 45 dakikada gezilebilen deprem müzesinin deprem gerçeği konusunda bilgiler verdiğini söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından 19 Mart tarihinde Cephanelik bölgesinde bin 740 metrekarelik alanda yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak adına ve deprem hakkında bir farkındalık yaratmak üzere hayata geçirilmiş bir farkındalık müzesi 17 tematik adımdan oluşan müzede bulunan deprem simülatöründe depremi, sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla birebir yaşayanlar dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. Simülasyon odasının ardından o gecenin sabahına doğru yolculuk yapılıyor. Depremde yaşanmış bir 3 boyutlu evin bulunduğu sokakta geçiliyor. İzmit ve Gölcük'ten çekilen dev fotoğraflarla bir depremin yaşandığı evin içine giriliyor.

17 ADIMDA GEZİLEBİLİYOR

Deprem müzesinin 17 adımda gezilebildiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Türkiye'mizdeki depremle ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleriyle burayı şekillendirdik. Burası 17 adımda 45 dakikada gezilen bir müze ve aynı zamanda dökümantasyon merkezi, eğitim ve farkındalık merkezidir. 17 adım 17 Ağustos'tan geliyor. 45 dakika da 45 saniyeden geliyor. Burada deprem gerçeğinin bilimsel temellerinden başlayıp dünya var olduğundan beri kayıtlı depremlerin tümünün bilgilerinin olduğu, depremin oluş mekanizmaları, dünyanın hareketleri ve deprem sarsıntısıyla simülasyon odası ve depremle ilgili görsel olarak zenginleştirilmiş dünyadaki afetlerde canlı ve seslerin olduğu bir farkındalık yaratma adımıdır. Kocaeli'nde arama kurtarma, medikal müdahale, seyyar ambulans, helikopter ambulans gibi Kocaeli bu konularda çok iyi konuma geldi ve Türkiye'de buna yakındır. Ancak eksikliklerimiz var. Hala depremden yorulan çarpık yapılaşmış, plansız yapılaşmış bölgelerimiz var. Riskli olan binalarımızı yıktık. Ağır hasarlı kalmadı ama orta hasarlı olup depremde yorulmuş çok da içimize sinmeyen gecekondu bölgelerimiz, risk alanlarımız var. Bu konularda daha hızlı hareket etmeliyiz." dedi.