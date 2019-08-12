KOCAELİ Depolama alanındaki tahtalar alev alev yandı

12.08.2019 21:06

Depolama alanındaki tahtalar alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boş bir fabrikanın depolama alanında bulunan tahtalar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öğleden sonra Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde kullanılmayan bir fabrikanın depolama alanındaki tahtalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Palet ve tahtalar alev alev yanarken, itfaiye haber verildi. Alevler çevredeki ağaçlık alana da yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA