KOCAELİ Denize düşen köpeği kurtardılar
01.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:19
Denize düşen köpeği kurtardılarKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Denize düşen köpeği kurtardılar
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Körfez Atalar Mahallesi Yarımca sahilinde bir sokak köpeğinin denize düştüğünü görenler, sahile koştu. Vatandaşlar, sudaki köpeği yönlendirerek denize inen basamaklara doğru yönlendirdi. Köpek, basamakların önüne yüzerek gelirken, ensesinden tutularak kıyıya çıkarıldı. Köpek silkelendikten sonra sahildeki köpeklerin yanına koştu.
Kaynak: DHA