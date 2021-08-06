Kocaeli'den yangın bölgesine 4 tır yardım gönderildi
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Kocaeli'den yangın bölgesine 4 tır yardım gönderildi

Kocaeli'den yangın bölgesine 4 tır yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 4 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 4 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

KOTO'dan yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz ile yönetim kurulu sayman üyesi Mikail Kayacı da yardım malzemelerinin araçlara yüklenmesi sırasında hazır bulunarak sevkiyatın hazırlanmasına katkı sağladı.

Yardımları taşıyan 4 tır, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek ve ekibince tutanak altına alınmasının ardından yangın bölgesine hareket etti.

"Gün, birlik olma günü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, KOTO'nun maddi ve manevi desteğinin, ülkenin ihtiyaç duyulan her noktasında varlık göstermeye devam edeceğini kaydetti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bulut, "Halen alevlerle mücadele eden itfaiye ve vatandaş ayırmaksızın tüm vatandaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Temennimiz, bir an önce yangınların kontrol altına alınması. Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırladığımız tırlarımız yola çıktı. Gün birlik olma günü. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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