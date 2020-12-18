Kocaeli'den Van'a kardeşlik eli
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Kocaeli'den Van'a kardeşlik eli

18.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:38
Kocaeli'den Van'a kardeşlik eli

Çocuklar Üşümesin kampanyasına Akademi Lise ve Bilgievleri destek vererek Gürpınar'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet gönderdi.

Çocuklar Üşümesin kampanyasına Akademi Lise ve Bilgievleri destek vererek Gürpınar'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet gönderdi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile birlikte başlatılan 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında Akademi Lise ve Bilgievleri personelleri ile öğrenci velileri tarafından hazırlanan kışlık kıyafetler, çocukların yüzünü güldürdü. Bölgenin iklim şartları nedeniyle soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların yeni ve uygun kışlık kıyafetler giymesi için hazırlanan proje kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Gürpınar İyilik Merkezi ile birlikte hazırlanan projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve birçok hayırseverle gönül köprüsü kuruldu. Proje kapsamında yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bot, mont, kazak, eldiven, atkı, bere hediye edilerek soğuk kış günlerinde ihtiyaçları giderildi. Tedarik edilen kıyafetler Kılavuz Gençlik ekipleri eşliğinde yerinde dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik Projesi ekiplerinin katılımıyla dağıtım çalışması kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

Hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen Gürpınarlı çocukların, memnuniyetleri gözlerinden okundu. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve belediye yetkilileri çocukların sevinmelerine vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Kılavuz Gençlik ekibine teşekkürlerini iletti. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın Türk Bayrağı işlemeli teşekkür plaketleri Kılavuz çalışanları aracılığıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'ya ulaştırıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'den Van'a kardeşlik eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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